Atleta de Manaus conquista 6 medalhas e quebra recorde no Norte-Nordeste de natação

Realizada em cinco etapas, o Troféu Walter Figueiredo e Silva foi organizado pela Federação Cearense de Desportos Aquáticos (FCDA) e reuniu mais de 680 atletas de estados do Norte e Nordeste do Brasil das categorias infantil a sênior.

Manaus/AM - Apoiado pela Prefeitura de Manaus, por meio do programa “Manaus Olímpica”, o atleta Gabriel Castro, de 13 anos de idade, foi até Fortaleza, no Ceará, e fez história no Torneio Norte-Nordeste de Clube de Natação, que aconteceu dos dias 28 a 30 de setembro.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.