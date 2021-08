Atleta argelino do salto triplo compete com short rasgado nas Olimpíadas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Classificado para as finais do salto triplo masculino no Estádio Olímpico de Tóquio, nesta terça-feira (3, horário local), ainda noite de segunda (2) no Brasil, o argelino Yasser Mohamed Triki chamou atenção não pelo salto de 17.05 m, mas por um detalhe em seu traje de competição.

Os fundos do short de Triki estavam descosturados, e o rasgo na roupa ficou evidente durante os movimentos do salto. Ao comemorar sua marca, ele abaixou no chão, e sem perceber, acabou novamente mostrando mais do que deveria.

A classificatória foi dividida em dois grupos, e os 12 melhores avançaram para a final, marcada para esta terça, às 23h (horário de Brasília).

O norte-americano Will Claye, que saltou 18.14 m, seguido pelo italiano Andrea Dallavalle (17.35 m) e o chinês Yaming Zhu (17.40 m) fizeram as melhores marcas e chegarão à decisão como favoritos ao pódio.