Athletico vence Atlético-GO de virada e assume liderança do Brasileirão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em duelo bastante movimentado, o Athletico-PR venceu o Atlético-GO, por 2 a 1, de virada, na noite deste domingo (20), jogando em casa, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Com gols de Matheus Babi e Christian, o Furacão chegou à liderança do Campeonato Brasileiro, com 12 pontos conquistados, agora com um ponto a mais que Fortaleza e Red Bull Bragantino.

A campanha do Furacão mostra 100% de aproveitamento em quatro rodadas, enquanto Fortaleza e Red Bull já disputaram cinco partidas. Nesse ótimo início de competição, a equipe curitibana tem com sete gols marcados e só um sofrido —o gol marcado hoje por Baralhas, pelo Atlético-GO, que está na oitava colocação, com sete pontos somados.

Na próxima rodada, o Athletico viaja para enfrentar o Bahia, no Pituaçu, na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília). Já o Atlético-GO recebe o Fluminense, dentro de casa, na quarta-feira, às 19h.

PARTIDA

O Furacão começou o jogo melhor, com presença mais forte no campo de ataque. Porém, em uma falha absurda da defesa, o Atlético-GO conseguiu abrir o placar. Aos 12 minutos, Thiago Heleno tentou passe simples para o volante Richard, mas Baralhas se antecipou e roubou a redonda. Ele ainda esticou a bola antes de conseguir mandar para o fundo das redes, de perna esquerda. O tento sofrido foi o primeiro do Athletico no Campeonato Brasileiro 2021.

Se o Furacão tinha problemas pelo meio, com grandes dificuldades para sair jogando, ao menos dava boa resposta pelas pontas. A equipe visitante se fechava sem a bola e o Athletico tentava aproveitar de alguma maneira, e sempre pelos lados era a melhor alternativa.

Foi justamente pela ponta que o Athletico conseguiu seu gol de empate. Em ótimo cruzamento de Marcinho, aos 42 da etapa inicial, Matheus Babi aparece na área, cabeceia forte e manda para o fundo das redes, sem chances para Fernando Miguel. Curiosamente, se o Athletico sofreu o primeiro gol no Brasileirão nesta noite, o Atlético-GO também passou pelo mesmo problema ao ser batido por Matheus Babi.

O Atlético-GO passou a ser melhor em campo após os 10 minutos do segundo tempo. O Athletico tinha dificuldades em campo, tanto para sair jogando quanto para segurar a redonda no campo ofensivo. Já o Dragão trocava passes e assustava. Em mais uma saída ruim dos donos da casa, a bola foi roubada no ataque. Zé Roberto recebeu em ótimas condições, na grande área. Ele chutou forte, mas a bola ficou na trave mais uma vez. Foram três grandes chances em cinco minutos.

No momento que estava pior em campo, com grandes dificuldades, o Athletico conseguiu a virada. Aos 26, em cruzamento de Abner pela esquerda, Christian marcou de cabeça para o Furacão, 2 a 1.

ATHLETICO

Santos, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Jose Ivaldo, Marcinho, Richard, Christian, Abner, David Terans (Jadson), Vitinho (Carlos Eduardo), Matheus Babi (Renato Kayzer). Técnico: Antônio Oliveira.

ATLÉTICO-GO

Fernando Miguel, Dudu, Nathan, Oliveira, Igor Cariús (Arthur Gomes), Gabriel Baralhas (Lucão), Marlon Freitas, Janderson (André Luís), João Paulo, Natanael, Zé Roberto. Técnico: Eduardo Barroca.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO 2 x 1 ATLÉTICO-GO

Data: 20/06/2021

Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)

Hora: 18h15 (de Brasília)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: João Paulo (Atlético-GO); Terans, Matheus Babi (Athletico)

Gols: Baralhas, do Atlético-GO, aos 43 minutos do primeiro tempo; e Matheus Babi, Christian, do Athletico, aos 26 minutos do segundo tempo.