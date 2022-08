Athletico-PR segura pressão, vence Estudiantes no fim e vai encarar Palmeiras

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Athletico-PR fez história e está na semifinal da Libertadores. Em partida realizada na noite desta quainta-feira (11) em La Plata (Argentina), a equipe brasileira superou o Estudiantes por 1 a 0 e, de quebra, se garantiu na próxima fase do torneio, já que, na ida, os clubes empataram sem gols.

Vitor Roque, de apenas 17 anos, entrou no segundo tempo e virou o herói do confronto. Ele foi o responsável por mexer no placar na partida no último lance, marcada por um gol anulado e pelo clima tenso envolvendo argentinos e brasileiros.

Agora, os paranaenses têm pela frente o Palmeiras na briga por uma vaga na final do torneio continental. Flamengo e Vélez Sarsfield fazem a outra semifinal.

As datas dos confrontos serão definidas nos próximos dias pela Conmebol, entidade que organiza a Libertadores.

A atual campanha do Athletico-PR é a melhor do clube na Libertadores desde 2005, quando disputou a final contra o São Paulo.

Com estádio lotado, os mandantes começaram a partida pressionando. Aos cinco minutos, Godoy foi acionado pela direita e cruzou para o meio da área. Castro chegou a desviar, mas errou o alvo.

Pouco depois, novo susto: Piatti sofreu falta e, na cobrança, Morel quase cabeceou para as redes de Bento -Pedro Henrique afastou o perigo antes da chegada do zagueiro rival.

A resposta do Athletico-PR, apesar de tímida, saiu aos 15 minutos. Fernandinho fez fila e sofreu falta na ponta direita. Na cobrança, Khellven bateu direto e obrigou Andújar a espalmar.

Em meio à pressão dos argentinos, o confronto ganhou contornos de Brasil e Argentina dentro do Jorge Luis Hirschi.

Em um intervalo de três minutos, o zagueiro Pedro Henrique cometeu uma falta em Rodríguez e recebeu o cartão amarelo do árbitro Andrés Matonte.

Logo depois, o jogador, ao tentar cortar um lance ofensivo do Estudiantes, deu um tranco em Piatti já na linha lateral. O meia-atacante parou nos muros da arquibancada com o choque.

Imediatamente, os atletas do clube mandante foram para cima de Pedro Henrique e pressionaram o árbitro pelo segundo amarelo do zagueiro. O juiz, no entanto, optou por uma advertência verbal ao brasileiro.

Antes do intervalo, Leandro Díaz também foi advertido com o amarelo. Já Fernandinho, por pouco, não tomou o terceiro cartão da partida após solar um adversário.

O time brasileiro teve sua primeira grande chance de gol aos cinco minutos da etapa final. Cuello arrancou do campo de defesa, passou por três e acionou Canobbio.

O atacante, já na ponta direita, cortou para o meio e bateu de perna esquerda, mas a bola desviou e saiu em escanteio. Na cobrança, o próprio Cuello aproveitou bate-rebate e tentou de cobertura. A bola passou raspando a trave de Andújar.

Aos dez, em novo contra-ataque, foi a vez de Fernandinho esticar para Canobbio, que não conseguiu concluir o cruzamento. Foi aí que Felipão colocou Vitor Roque e Rômulo nos lugares de Canobbio e Pablo, respectivamente.

Depois de a tentativa de neutralizar o jogo, o Athletico-PR voltou a ser acuado e chegou a ver sua rede balançar — em lance com direito a polêmica envolvendo o uso do VAR.

Em escanteio cobrado por Zuqui, o zagueiro Rogel subiu sozinho e acertou a trave. A bola voltou nos pés de Lollo, que empurrou para o gol.

A polêmica sobre a anulação do gol se deu porque Morel, outro defensor do time argentino, estava entre Lollo e o gol defendido por Bento no momento do chute. Andrés Cunha, responsável pelo VAR, chamou Matonte para analisar a jogada. O juiz de campo invalidou a jogada e, após revolta argentina, aplicou amarelo ao goleiro Andújar.

Os minutos finais do duelo seguiram com pressão intensa do Estudiantes em cima do Athletico-PR, que se fechou com o objetivo de levar a disputa para os pênaltis.

Boselli — que entrou no lugar de Godoy —, Rollheiser e Morel tiveram boas chances de mexer no marcador. Quando acertaram o alvo, no entanto, pararam em Bento.

Aos 45 minutos, Mauro Méndez, que substituiu Leandro Díaz, desperdiçou a oportunidade mais clara de gol dos mandantes dentro dos 90 minutos.

Ele recebeu lançamento nas costas da defesa athleticana e ficou cara a cara com o goleiro brasileiro. O atacante bateu para fora —para alívio dos torcedores da equipe paranaense.

No último lance, Vitor Roque, em cruzamento, se infiltrou entre os zagueiros e, de maneira heroica, fez o gol que decretou o Athletico-PR na próxima fase.

ESTUDIANTES

Andújar; Leo Godoy (Boselli), Rogel, Morel, Lollo e Mas; Zuqui, Rodríguez (Paz), Castro e Pablo Piatti (Rollheiser); Leandro Díaz (Mauro Méndez). Técnico: Ricardo Zielinski.

ATHLETICO-PR

Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Hugo Moura, Fernandinho (Erick) e Alex Santana (Terans); Cuello (Vitinho), Canobbio (Vitor Roque) e Pablo (Rômulo). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Estádio: Jorge Luis Hirschi, em La Plata (Argentina)

Árbitro: Andres Matonte (URU)

Assistentes: Martin Soppi (URU) e Nícolas Taran (URU)

VAR: Andres Cunha (URU)

Cartões amarelos: Leandro Díaz, Andújar, Zuqui e Godoy (EST); Pedro henrique, Pablo, Cannobio e Alex Santana (ATH)

Gols: Vitor Roque (ATH), aos 51'/2ºT.