Athletico-PR derrota Flamengo de virada pelo Brasileirão

Com esse resultado, o Athletico-PR, com 6 pontos, fica em 10º lugar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2023, enquanto o Flamengo está 16º, com 3 pontos. Esta é sua 3ª derrota seguida. A partida teve acréscimo de 9 minutos na etapa final

No lance, o goleiro do Flamengo, Santos, foi atingido e saiu de campo em maca, sendo substituído por Matheus Cunha.

Curitiba/PR - A partida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023, entre Athletico-PR e Flamengo, que aconteceu neste domingo, dia 7, na Arena da Baixada, em Curitiba, teve um primeiro tempo que terminou com empate de 1 a 1. O time paranaense desempatou aos 34 minutos da 2ª etapa, e o placar final foi de 2 a 1 para o Athletico-PR.

