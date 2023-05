Arsenal vence Newcastle fora de casa e segue na cola do líder City

Além disso, havia muito estresse em campo por conta do que o jogo vale para os dois times, com entradas mais duras e pequenas confusões. A arbitragem parecia não conseguir controlá-lo.

A partida começou boa para o Newcastle, que adiantou a marcação e pressionou as linhas do Arsenal. O sufoco durou pouco, já que os Gunners abriram o placar e conseguiram controlar a posse de bola.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.