Athletico-PR decide destino na Libertadores contra o Estudiantes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Athletico-PR vem em bom momento, vencendo o Atlético-MG por 3 a 2, no último domingo (7), pelo Campeonato Brasileiro. Agora, o time paranaense vira a chave e viaja até a Argentina para enfrentar o Estudiantes nesta quinta-feira (11), no estádio Jorge Luís Hirschi, em La Plata, pelo jogo de volta das quartas da Copa Libertadores. Os times ficaram no 0 a 0 na partida de ida, e qualquer empate leva a decisão para os pênaltis.

O time paranaense busca a vitória para chegar mais perto de seu primeiro título na Libertadores. Se vencer nesta quinta, o clube alcançará sua segunda semifinal na competição -a primeira e última foi em 2005, quando chegou à final e perdeu para o São Paulo.

O Athletico-PR ainda pode reencontrar o adversário do último domingo na semifinal, dependendo do resultado entre Atlético-MG e Palmeiras, que jogam nesta quarta-feira (10),

Para a partida desta quinta-feira, o técnico Luiz Felipe Scolari, o Felipão, deve ter seus principais titulares à disposição, poupados no confronto contra o Atlético-MG -nomes como os volantes Hugo Moura e Fernandinho e o atacante Pablo sequer viajaram com a delegação. Por outro lado, o time segue sem Marlos, que se recupera de lesão muscular, e Marcelo Cirino, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e só deve retornar no próximo ano.

Assim, uma possível escalação inicial do Athletico-PR tem: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Hugo Moura, Fernandinho e Terans; Canobbio, Cuello e Pablo (Vitor Roque).

O Estudiantes, por sua vez, deve contar com os retornos do zagueiro Fabián Noguera e o centroavante Leandro Díaz, que se recuperaram de lesões. O centroavante Mauro Boselli, recém-recuperado de lesão, ficou no banco de reservas durante a partida de ida, e pode começar como titular nesta quinta-feira.

Portanto, uma possível escalação do técnico Ricardo Zielisnki tem: Mariano Andujar; Fabián Noguera (Luciano Lollo), Agustín Rogel, Morel e Emmanuel Mas; Jorge Rodríguez, Manuel Castro e Fernando Zuqui; Pablo Piatti, Mauro Boselli (Mauro Méndez) e Leandro Díaz.

Estádio: Jorge Luís Hirschi, em La Plata (Argentina)

Horário: ÀS 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira (11)

Árbitro: Andres Matonte (URU)

VAR: Andres Cunha (URU)

Transmissão: ESPN, Star+ e Facebook Watch