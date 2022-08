Athletico-PR busca vaga no G4 contra o Ceará

SÃO PAULO/SP - O Athletico-PR empatou por 1 a 1 com o América-MG, no último domingo (21), na Arena da Baixada. Agora, o time se prepara para ir até Fortaleza (CE) enfrentar o Ceará, neste sábado (27), na Arena Castelão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time paranaense ocupa o sexto lugar, com 38 pontos, e entra em campo buscando se aproximar do G4 -o Corinthians, atualmente em quarto, soma 39 pontos. Para isso, busca repetir o sucesso do primeiro encontro com o rival alvinegro nordestino, na quinta rodada da competição, quando venceu a partida por 1 a 0.

O time também já se prepara para enfrentar o Palmeiras três dias depois, na terça-feira (30), pela semifinal da Libertadores. Com isso em mente, o técnico Luiz Felipe Scolari, o Felipão, deve ir a campo com um time misto.

Ainda sem Christian, Julimar, Reinaldo, Marlos e Marcelo Cirino, que seguem no departamento médico, uma possível escalação inicial do Athletico-PR tem: Bento, Orejuela (Khellven), Matheus Felipe, Nico Hernández e Pedrinho; Erick, Alex Santana e Vitor Bueno; Rômulo, Vitinho (Cuello) e Vitor Roque.

O Ceará, por sua vez, vem de empate por 1 a 1 contra o Red Bull Bragantino, e já soma sete jogos consecutivos sem vencer -dois na Copa Sul-Americana e cinco no Campeonato Brasileiro. Com 25 pontos, o time ocupa a 15ª posição, e briga para continuar fora da zona de rebaixamento.

Buscando a recuperação na temporada, o clube alvinegro anunciou, na quarta-feira (24), o argentino Lucho González como novo técnico. O time estava sem técnico desde a saída de Marquinhos Santos, no dia 14 de agosto.

No entanto, a previsão é de que Lucho estreie somente contra o Flamengo, no Maracanã, no próximo domingo (4). Contra o Athletico-PR, o time seguira sob o comando interino de Juca Antonello.

Neste sábado, a principal mudança em relação ao time que jogou contra o Red Bull Bragantino deve ser o retorno de Nino Paraíba, que cumpria suspensão. Victor Luís, que não havia viajado com o time, é dúvida, enquanto Rodrigo Lindoso, Diego Rigonato e Cléber continuam no departamento médico.

Uma possível escalação inicial do Ceará tem: João Ricardo; Nino Paraíba, Luiz Otávio, Messias e Bruno Pacheco; Richard (Richardson), Guilherme Castilho e Vina; Lima (Vázques), Zé Roberto (Matheus Peixoto) e Mendoza.

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: Às 21h (de Brasília) deste sábado (26)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa/SP)

Transmissão: SporTV e Premiere