Athletico-PR, 100%, encara o Atlético-GO e busca liderança

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Athletico-PR enfrenta o Atlético-GO neste domingo (20), às 18h15, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Com 100% de aproveitamento em três partidas, o Furacão busca a liderança da competição.

Com nove pontos, o Athletico-PR começou a rodada na segunda colocação, atrás do Fortaleza, mas tem uma partida a menos em relação ao concorrente. Para virar líder, precisa ganhar e torcer para os cearenses não derrotarem o Internacional no Beira-Rio.

A campanha 100% do Athletico-PR começou na Arena da Baixada, com uma vitória por 1 a 0 sobre o América-MG. Depois, conquistou dois triunfos como visitante, batendo Juventude e Grêmio. O bom desempenho do Furacão na temporada 2021 não para aí. A equipe está nas oitavas de final da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil e, na quarta-feira passada (16), se classificou para a semifinal do Campeonato Paranaense.

Em relação ao time que ficou no 0 a 0 com o Paraná, o técnico António Oliveira terá a volta de seus titulares. A única dúvida é o meia-atacante Nikão, com uma lesão muscular. Caso não possa atuar, Carlos Eduardo será o escolhido.

O Atlético-GO também está invicto na competição em três jogos disputados. Depois de bater Corinthians e São Paulo, a equipe dirigida por Eduardo Barroca empatou sem gols com o Fortaleza. Com sete pontos, o time rubro-negro começou a rodada na oitava colocação.

Athletico-PR x Atlético-GO

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Horário: 18h15 deste domingo

Juiz: Felipe Fernandes de Lima (MG)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Transmissão: sem TV