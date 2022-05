Atacante da segunda divisão inglesa se declara gay e diz querer ser um modelo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jovem atacante Jake Daniels, do Blackpool, time da segunda divisão inglesa, deu um importante passo fora das quatro linhas. Em depoimento divulgado nesta segunda-feira (16) nas redes sociais do clube inglês, o jogador de 17 anos se declarou gay, sendo o primeiro do país tomar tal atitude desde Justin Fashanu, em 1990.

Destaque da equipe juvenil do Blackpool, com mais de 30 gols na temporada, Jake estreou já na equipe profissional e espera ser um modelo para futuros jogadores.

O jovem atacante admitiu que "odiei mentir toda a minha vida e sentir a necessidade de mudar para me encaixar" e aconselhou as pessoas a serem elas mesmas.

"Fora do campo, tenho escondido meu verdadeiro eu e quem eu realmente sou. Toda a minha vida eu soube que sou gay e agora sinto que estou pronto para me assumir e ser eu mesmo", disse Jake em depoimento publicado pelo clube.

"Eu quero ser um modelo ao fazer isso. Existem pessoas por aí no mesmo espaço que eu que podem não se sentir à vontade para revelar sua sexualidade. Eu só quero dizer a elas que você não precisa mudar quem você é, ou como você deveria ser, apenas para se encaixar", completou.

Jake se inspirou em nomes como Josh Cavallo, Matt Morton e Tom Daley "para ter coragem e determinação para promover mudança".

"É um passo para o desconhecido ser um dos primeiros jogadores de futebol deste país a revelar minha sexualidade, mas fui inspirado por Josh Cavallo, Matt Morton e atletas de outros esportes, como Tom Daley, para ter coragem e determinação para promover mudança", relatou.

Já em entrevista à Sky Sports, Jake contou que revelou sua sexualidade para a mãe e a irmã após marcar quatro gols em um jogo, e agradeceu ao clube pelo apoio.

"O capitão (Chris Maxwell) foi uma das principais pessoas para quem contei e também me fez muitas perguntas. No final, ele apenas disse: "Estou tão orgulhoso de você". Significou muito. Eu gosto quando as pessoas fazem perguntas. Eu só quero colocar tudo para fora e que as pessoas ouçam a minha história", disse.

ÍNTEGRA DO DEPOIMENTO DE JAKE DANIELS

Esta temporada foi fantástica para mim em campo. Fiz minha estreia no time principal, marquei 30 gols pela equipe juvenil, assinei meu primeiro contrato profissional e compartilhei o sucesso com meus companheiros de equipe, fazendo uma ótima campanha na FA Youth Cup e levantando o Lancashire FA Pro-Youth Cup.

Mas fora do campo eu tenho escondido meu verdadeiro eu e quem eu realmente sou. Toda a minha vida eu soube que sou gay e agora sinto que estou pronto para me assumir e ser eu mesmo.

É um passo para o desconhecido ser um dos primeiros jogadores de futebol deste país a revelar minha sexualidade, mas fui inspirado por Josh Cavallo, Matt Morton e atletas de outros esportes, como Tom Daley, para ter coragem e determinação para promover mudança.

Para chegar a este ponto, tive o melhor apoio e conselhos da minha família, meu clube, meu agente e Stonewall (ONG de direitos LGBTQIA+), que foram incrivelmente proativos em colocar meus interesses e bem-estar em primeiro lugar. Também confiei em meus companheiros de equipe da equipe juvenil aqui em Blackpool, e eles também abraçaram a notícia e apoiaram minha decisão de me abrir e contar às pessoas.

Eu odiei mentir toda a minha vida e sentir a necessidade de mudar para me encaixar. Eu quero ser um modelo ao fazer isso.

Existem pessoas por aí no mesmo espaço que eu que podem não se sentir à vontade para revelar sua sexualidade. Eu só quero dizer a elas que você não precisa mudar quem você é, ou como você deveria ser, apenas para se encaixar.

Você sendo você, e sendo feliz, é o que mais importa.

Jake