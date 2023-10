Artilheiro e esperança, Vegetti é expulso e vira dor de cabeça para o Vasco

A sequência é lotada de duelos importantes. Depois do Cuiabá, tem o clássico com o Botafogo e jogos contra Cruzeiro, América-MG, Athletico-PR, Corinthians, Grêmio e Red Bull Bragantino na última rodada.

Com o bom rendimento, o jogador ganhou rapidamente a torcida vascaína. Em setembro, ele apareceu com a camisa "que honra ser pai e vascaíno".

O alvo principal era Diego Costa, que depois fechou com o Botafogo. O diretor esportivo da SAF, Paulo Bracks, iria até a Espanha, mas o acerto com Vegetti aconteceu antes.

O atacante fechou no último dia da janela de transferências. Para inscrevê-lo a tempo, o Vasco fechou por empréstimo e depois acertou a compra em definitivo US$ 1,1 milhão (R$ 5,4 milhões, na cotação da época).

O técnico Ramón Díaz questionou a expulsão, afirmando que o primeiro cartão do jogador não deveria ter acontecido. Ele também falou sobre os recorrentes cartões vermelhos da equipe com surpresa.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Além do péssimo resultado em confronto direto, o Vasco também ganhou um grande problema para o ataque em mais um jogo importante. Expulso com dois cartões amarelos, o atacante Pablo Vegetti desfalca a equipe diante do Cuiabá. Nome do time no momento da retomada, ele saiu da seca de gols, mas virou dor de cabeça.

