Arrascaeta e Gabigol são absolvidos no STJD por lances contra o Athletico-PR

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em sessão realizada na manhã desta terça-feira (16) pela 2ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o meia Arrascaeta e o atacante Gabigol, ambos do Flamengo, foram absolvidos por unanimidade dos lances de falta na partida contra o Athletico-PR, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, no Maracanã.

Gabigol havia sido enquadrado por agressão no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Se fosse condenado, poderia pegar de quatro a 12 jogos. Já Arrascaeta foi denunciado por jogada violenta, no artigo 254, cuja pena vai de uma a seis partidas.

Nos dois lances em questão, os jogadores do Flamengo foram punidos com cartão amarelo. O pontapé de Gabigol foi no volante Fernandinho, enquanto o carrinho de Arrascaeta atingiu Erick. Posteriormente, o árbitro da partida, Luiz Flavio de Oliveira, foi afastado pela CBF.

Inicialmente, a procuradoria não tinha denunciado os jogadores, mas o clube paranaense insistiu no caso. O Athletico-PR citou justamente a punição imposta pela CBF e pontuou o teor dos áudios do VAR.

Durante a sessão, o procurador Marcos Souto Maior Filho apresentou provas de vídeo e manteve o pedido de punição aos jogadores rubro-negros.

"Estamos aqui para fazer cumprir as disposições do artigo 58-B do CBJD. Fiz questão de passar os vídeos para que esse tribunal visse a forma desleal com que foram atacados dois adversários de clube profissional, um deles fora do lance de jogo, que poderia lesionar e prejudicar uma pessoa que vive do esporte. Nós lutamos para garantir que os jogos transcorram cumprindo o CBJD e todos os regulamentos e normas. É indiscutível que houve infração disciplinar e este tribunal trabalha com o cumprimento direto da legislação", ponderou o procurador.

O Flamengo foi representado pelo advogado Michel Assef Filho, que chamou atenção para a decisão do árbitro em campo, que viu o que aconteceu nas jogadas e adotou a medida disciplinar para os lances com a aplicação dos cartões amarelos.

"O artigo 58-B fala sobre 'notório equívoco'. No caso do Arrascaeta foi uma jogada, não era o último homem, não tinha chance clara de gol, não deveria ser denunciado. Salvo se a Procuradoria denunciasse todos os outros casos. O Gabriel, no mérito, recebeu uma trombada e reage no pontapé, não foi uma agressão. Foi uma reação, que os atletas fazem frequentemente nos jogos, e o árbitro aplicou o amarelo. Por essas razões, o Flamengo solicita que a denúncia não seja acatada. E, caso entendam que deve ter sequência, o Flamengo sustenta que não houve a gravidade e pede que sejam absolvidos", sustentou a defesa.

Advogado do Flamengo, Michel Assef Filho demonstrou sua indignação com a denúncia, dizendo que fiscalizaria lances de outros jogos caso ocorresse algum tipo de punição aos atletas pelo tribunal.

"Com todo respeito, é um absurdo o que está acontecendo. Eu advogo há 19 anos para o Flamengo e nunca tinha visto isso aqui. E se tiver algum tipo de condenação, eu vou ser o fiscal da procuradoria nos outros jogos", disse em um trecho de sua defesa.

Nesta quarta-feira (17), horas antes do jogo de volta entre Flamengo e Athletico-PR na Arena da Baixada (PR), será a vez do zagueiro David Luiz ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva também por um episódio ocorrido na partida de ida, no Maracanã. Seu caso é em relação a expulsão que sofreu.

O jogador do Flamengo foi enquadrado no artigo 258, parágrafo 2º, inciso II, do CBJD (desrespeitar os membros da equipe de arbitragem). Se condenado, o defensor pode pegar de um a seis jogos de gancho. Por ter recebido o cartão vermelho, ele será desfalque no jogo de hoje.

"Amanhã esse mesmo tribunal vai julgar o David Luiz. Ainda não tinha visto isso acontecer. Um jogo só sendo dividido em julgamentos diferentes", disse o advogado Michel Assef Filho durante o julgamento de Arrascaeta e Gabigol.