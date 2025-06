Argentinos tiram vitória do Boca sobre o Benfica na Copa do Mundo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois jogadores argentinos tiraram do Boca Juniors a chance de estrear na Copa do Mundo de Clubes com uma vitória sobre o Benfica, nesta segunda-feira (16). Após abrir dois gols de vantagem, o time de Buenos Aires viu Di Maria e Otamendi balançarem as redes e decretarem um empate, por 2 a 2, em Mimai.

O segundo gol da equipe portuguesa saiu já aos 39 minutos do segundo tempo, quando o time argentino jogava com um a mais, após a expulsão de Belotti, momentos antes, aos 27 minutos. No fim, o Boca também saiu de campo desfalcado, com a expulsão de Figal aos 43.

O desfecho frustrante para o time argentino contrastou com o bom primeiro tempo que a equipe havia feito. Além de abrir 2 a 0, com Merentiel aos 21 minutos e Battaglia, aos 27, teve mais domínio do jogo. Só vacilou nos acréscimo, quando Palacios cometeu pênalti em Otamendi. Na cobrança, Di Maria diminuiu.

Depois do intervalo, foi a vez do próprio zagueiro deixar sua marca no placar. Ele testou para o gol após cruzamento de Kökçü em cobrança de escanteio.

O confronto foi o segundo válido pelo Grupo C da Copa do Mundo de Clubes, que tem o Bayern de Munique como líder, com três pontos e um amplo saldo de gols após a estreia com goleada de 10 a 0 sobre o Auckland City, da Nova Zelândia.

Na próxima rodada, o Benfica encara o Auckland e o Boca enfrenta o Bayern.