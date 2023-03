Arena Amadeu Teixeira recebe Jungle Fight 114 no domingo em Manaus

Manaus/AM - No próximo domingo (26), a Arena Amadeu Teixeira recebe o maior evento de MMA da América Latina, às 17h. A 114ª edição do Jungle Fight terá um card principal com 15 lutas que prometem agitar o cenário esportivo amazonense.

"Sabemos que nosso estado é um celeiro de lutadores, grandes nomes saíram daqui e estão se destacando no mundo a fora, e com certeza o Jungle Fight é uma competição que descobre esses novos talentos. E nossa missão, quanto Fundação de Alto Rendimento, é sempre apoiar essas competições’’, destacou o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

Os duelos que acontecerão na arena Amadeu Teixeira irão decidir dois novos campeões. Na luta principal, o cinturão em disputa é o dos meio-médios, que vai para o vencedor do combate entre os invictos Vanderlei “Soul Glo” e Jefferson Costa, que jamais passaram do segundo round. O outro duelo que vale cinturão é das amazonenses Andreyna "Akel" Rocha e Elora Dana, que medem forças pelo título dos pesos-moscas feminino.

Criado para chamar a atenção do mundo para a Amazônia e dar oportunidade aos lutadores, o Jungle Fight completa 20 anos este ano e a 114ª edição acontece novamente em Manaus, cidade que foi palco da primeira edição, em setembro de 2003.

O evento será transmitido ao vivo pelo Sportv 3, Combate, TV A Crítica, Jovem Pan Esportes, e Panflix. Ex-campeã do Jungle e que atualmente brilha no octógono do UFC, Natalia Silva será a comentarista deste evento.

Card de lutas:

77kg: Vanderlei Soul Glo x Jeferson Costa - Cinturão

57kg: Akel Rocha x Elora Dana da silva - Cinturão

84kg: Renilson de Castro Carvalho x Edson Silva

77kg: Wellington Mondrangon x Henerson Nenem

66kg: Julio “Tyson” Pereira x Alexandre Castro



61kg: Erick Castro x Carlos Vinicius “Vini Boy”

66kg: Marcos Coutra x Isai Ramos

61kg: Ronaldo Moreira dos Santos x Luiz Carlos Aranha

57kg: Aldrio Kenpes x Alex Oliveira

70kg: Davi Santos x Charllys Andrade dos Santos

57kg: Francisco Neves Moicano x Antônio César Ferreira da Silva

57kg: Yan Ferraz x José Thomas Assis dos Santos

61kg: Valdeno Brito x Marcelo Paes

61kg: Isaac Silva Farias x Vinicius Augusto

66kg: Paulo Jatanael x Cleisson do Corte