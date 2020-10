Arboleda vai à balada na pandemia, treina e pode ser punido pelo São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um vídeo em que o zagueiro Arboleda aparece em uma balada com outras pessoas e sem o uso de máscara viralizou nas redes sociais na noite desta quinta-feira (29) e chegou aos bastidores do São Paulo. A diretoria e a comissão técnica tomaram ciência do fato e cogitam uma punição ao atleta nos próximos dias.

O zagueiro, que já foi diagnosticado e se recuperou da doença causada pelo novo coronavírus, treinou normalmente na manhã desta sexta (30) com o restante do elenco no CT da Barra Funda.

No entendimento do clube, o atleta não contaminará os demais companheiros por ter adquirido anticorpos após a contaminação com a Covid-19. No entanto, não há comprovação científica do fato.

Arboleda, de 29 anos, voltou a ter oportunidades com Fernando Diniz depois de um período de dois meses longe dos gramados. O atleta participou de dois jogos da equipe recentemente e fez gol na goleada por 5 a 1 sobre o Deportivo Binacional, do Peru.

Com a saída ocorrida em meio à pandemia, a diretoria ainda não definiu qual será a punição do jogador. Os membros do departamento de futebol não descartam uma multa ao atleta.