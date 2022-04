Árbitro diz que Ceni chamou arbitragem de caseira antes de ser expulso

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O árbitro Bruno Arleu de Araújo escreveu na súmula da partida entre Red Bull Bragantino e São Paulo o motivo de ter expulsado Rogério Ceni. De acordo com ele, o treinador chamou a arbitragem de "caseira" durante reclamação com o quarto árbitro, Salim Fende Chaves.

A expulsão aconteceu nos minutos finais do empate por 1 a 1. No documento, Araújo ainda diz que Ceni ofereceu resistência para deixar o campo. "Ficou rodeando o quarto árbitro, ocasionando um tumulto, oferecendo resistência para sair do campo de jogo, e somente se retirando após auxílio de integrantes de sua comissão técnica", escreveu.

O cartão vermelho foi assunto na entrevista coletiva de Rogério Ceni. O treinador chamou de "sacanagem" a postura do quarto árbitro e disse não ter ofendido nenhum dos membros da arbitragem.

"Eu não o ofendi. Pode pegar toda a gravação do lance. Eu não ofendi, não xinguei. Eu saí da área técnica para gritar com o médico. Ok, é um erro sair da área técnica. Eu fui pedir para o representante, porque a gente tem direito de citar na súmula também a nossa versão", disse Ceni.

Por causa do cartão vermelho, Rogério Ceni não poderá comandar a equipe no clássico contra o Santos, no dia 2 de maio, pela quarta rodada do Brasileirão. "O que ele [quarto árbitro] fez é uma puta sacanagem. Não falei nada para ele. Naquele momento eu conversei com ele normalmente e ele fez isso. Sabe o que vai acontecer? Você fica suspenso e esse cara vai trabalhar".