Aproveitamento de Dorival como mandante na Vila é melhor do que no Morumbi

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo mandará a partida contra o Red Bull Bragantino em território rival: a Vila Belmiro, estádio do Santos. No entanto, ao menos um integrante da delegação são-paulina se sentirá tão à vontade quanto no Morumbi. Ou até mais. O técnico Dorival Jr conhece bastante o estádio e costuma se dar bem atuando como mandante por ali.

Dorival Jr comandou o Santos em duas passagens por quatro temporadas: em 2010 e entre 2015 e 2017. O treinador soma 83 jogos como mandante na Vila, além de 11 no Pacaembu.

O aproveitamento do Santos de Dorival na Vila impressiona: 83,5%. Foram 67 vitórias, sete empates e somente nove derrotas.

No Morumbi, também somando as duas passagens, Dorival tem aproveitamento inferior: 67,5%. O treinador soma 39 partidas, com 23 vitórias, dez empates e seis derrotas.

O São Paulo irá jogar na Vila Belmiro por causa de shows a serem realizados no Morumbi. O clube não quis atuar no Allianz Parque, como previa um acordo com o Palmeiras no início do ano, por causa da grama artificial.

Atuando longe do Morumbi, o Tricolor paulista não venceu nenhuma partida no Brasileirão. Foram cinco vitórias com o atual comandante fora de seus domínios, quatro na Copa do Brasil e uma na Sul-Americana.

"Nos incomoda e estamos trabalhando com muita luta para reverter esse quadro. É uma realidade. Toda vez que saímos do Morumbi no Brasileiro não tivemos a força para conseguir o resultado", declarou Dorival Jr.