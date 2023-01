Aposentado, Bale anuncia que participará de campeonato de golfe

Em 2019, Bale polemizou ao expor uma bandeira de País de Gales com os dizeres "Gales. Golfe. Madrid. Nessa ordem", quando comemorava a vaga para a Eurocopa, em novembro. Os torcedores do Real Madrid, então clube do atacante, reprovaram e passaram a vaiar o galês.

Bale anunciou sua aposentadoria no início deste ano, após temporada no futebol dos Estados Unidos;

