Após vitória na altitude, Santos tenta cravar ida às quartas da Libertadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de alcançar o que nenhum time havia conseguido na atual Copa Libertadores, uma vitória sobre a LDU em Quito, o Santos espera proteger a vantagem construída no Equador. O triunfo por 2 a 1 deixou a equipe alvinegra em boa situação nas oitavas de final da competição.

A partida de volta está marcada para esta terça-feira, às 19h15, na Vila Belmiro, com transmissão do Fox Sports. Os comandados de Cuca jogam pelo empate e avançam até em caso de derrota por 1 a 0 --nesse caso, pelo critério dos gol marcados fora de casa.

"Construímos bom resultado, mas ainda temos 90 minutos. Precisamos manter a atenção para fazer mais uma boa partida e conseguir nossa classificação", disse o atacante Soteldo, autor de um dos gols no duelo de ida.

Marinho também balançou a rede no Equador, apesar das dificuldades impostas pelos 2.850 m de altitude. E foi mais um a cobrar atenção do time para que a boa vantagem não seja desperdiçada em Santos.

"Independentemente de altitude, jogamos para vencer, fizemos um grande jogo e tivemos a felicidade de conquistar o resultado. Agora, temos de ficar com os pés no chão e trabalhar, porque será mais um jogo difícil", disse o camisa 11.

O Santos contará desta vez com algo que não teve no Equador: Cuca à beira do gramado. Recuperado de Covid, o treinador voltou ao banco no final de semana, na vitória por 4 a 2 sobre o Sport pelo Brasileiro.

Ele terá à disposição atletas que ganharam descanso no Brasileiro, casos do volante Alison e do meia Jean Mota. O goleiro João Paulo e o zagueiro Luan Peres também estão relacionados, mas é real a possibilidade de eles terem perdido suas posições para John e Luiz Felipe, respectivamente.

Já a LDU tem problemas. A equipe bateu o Olmedo por 3 a 0, na última sexta (27), pelo Equatoriano, mas o técnico Pablo Repetto precisa lidar com cinco baixas, por lesão ou Covid. O meia Sornoza, conhecido por sua passagem pelo Brasil, é um dos desfalques.

SANTOS

John; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres (Luiz Felipe) e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Jean Mota (Jobson); Marinho, Kaio Jorge e Soteldo. T.: Cuca

LDU

Adrián Gabbarini; Pedro Perlaza, Luis Caicedo, Anderson Ordóñez e Christian Cruz; Edison Vega, Jordy Alcivar, Billy Arce, Jhojan Julio e José Quintero; Cristian Martínez. T.: Pablo Repetto

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: 19h15 (de Brasília) desta terça-feira (1º)

Árbitro: Néstor Pitana (ARG)

Transmissão: Fox Sports e Conmebol TV