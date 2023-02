Após vencer Operário, Nacional se recupera na tabela do Barezão

Na quinta rodada, o Nacional não entrará em campo. A equipe folga e só volta a jogar na sexta rodada, contra o Princesa. O Operário enfrenta o Manauara, pela quinta rodada, no próximo domingo, às 15h30, no Gilbertão, em Manacapuru.

O Operário-AM segue na última posição, com nenhum ponto conquistado. A equipe é a única que ainda não balançou as redes no Barezão.

O gol do jogo foi marcado por Léo Aquino, ainda no primeiro tempo. Agora, o Nacional chega aos oito pontos e sobe para a segunda posição na tabela de classificação.

Manaus/AM - O Nacional FC mostrou que segue vivo no Campeonato Amazonense após a vitória contra o Operário por 1 a 0 no jogo válido pela quarta rodada. O time entrou em campo na Colina, nessa quinta-feira (9).

