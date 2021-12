Após títulos, Atlético-MG se coloca como alvo e projeta 2022 mais difícil

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Não é nada fácil vencer o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil na mesma temporada. Mas é mais difícil ainda defender os títulos no ano seguinte. Depois do sucesso em 2021, o Atlético-MG projeta que a próxima temporada será ainda mais complicada.

Embora apontado como um dos grandes times do futebol brasileiro, o Atlético não era a equipe a ser batida em março, quando começou a temporada de 2021. Alguns meses atrás, o posto era ocupado pelo Flamengo, que vinha de duas conquistas consecutivas no Brasileiro e a Copa Libertadores de 2019. Agora, o alvo de todos rivais é o time de Cuca.

Campeão dos dois principais torneios do futebol nacional e semifinalista da Libertadores, o Atlético seguirá muito forte em 2022. A manutenção do elenco e busca por reforços pontuais são as estratégias da comissão técnica e a diretoria alvinegra para que a equipe siga no topo. Mesmo assim, todos dentro do clube sabem que a tarefa será ainda mais difícil.

Não só direção e comissão, os jogadores atleticanos também aguardam por uma temporada mais complicada após o Triplete Alvinegro. "Vai ser muito mais difícil em 2022. Chegar já é muito difícil, mas manter é ainda mais", disse o atacante Hulk, grande nome do time no ano, com 36 gols marcados e 12 assistências.

O planejamento para 2022 é muito semelhante ao que foi feito na virada da última temporada para a atual, com poucas trocas no elenco, mas que qualificaram bastante o time. Foram somente seis mudanças do grupo que terminou na terceira colocação no Brasileiro de 2020 para o que conquistou a competição em 2021.

Na ocasião, saíram o goleiro Victor (aposentado), os zagueiros Bueno e Gabriel, e os atacantes Diego Tardelli, Marquinhos e Marrony. Enquanto chegaram à Cidade do Galo o zagueiro Nathan Silva, o lateral-esquerdo Dodô, o volante Tchê Tchê, o meia Nacho Fernández, e os atacantes Hulk e Diego Costa.

Por enquanto, de novidade, apenas três nomes: o zagueiro Vitor Mendes e o meia Guilherme Castilho serão aproveitados após boa passagem pelo Juventude, além do atacante Ademir, destaque do América-MG, contratado sem custos pelo Atlético.