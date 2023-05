Após título inédito no Barezão, Marco Goiano se despede do Amazonas FC

Manaus/AM - Nessa quinta-feira (11), o meia Marco Goiano confirmou sua saída e se despediu do Amazonas FC, após o término de seu contrato. Com um extenso histórico de acessos, o jogador de 36 anos deixa o clube aurinegro com a classificação à Série C e o título do Barezão 2023 na bagagem.

Por meio das redes sociais, Marco agradeceu por ter feito parte da história do clube, afirmou que estará sempre na torcida pela Onça-pintada e deixou as portas abertas para um possível retorno.

“Estarei na torcida pela onça sempre , que venha a série B , e que quando eu voltar possa ajudar novamente a equipe em busca de mais um título! Gratidão é a palavra . Até Breve ! Deus abençoe cada um de vcs !”, diz o jogador em trecho da nota.

Entre 2022 e 2023, Marco vestiu a camisa do Amazonas em 11 oportunidades, marcou três gols e distribuiu uma assistência. Além disso, a classificação para a terceira divisão foi o quinto acesso à nível nacional da carreira do experiente meia. A última partida de Goiano com a camisa da Onça foi no dia 13 março, quando a equipe aurinegra venceu o Operário por 2 a 0, no jogo de volta das quartas de final do Barezão.