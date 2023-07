Após temporal, Verstappen leva susto e vence corrida sprint na Bélgica

SÃO PAULO/SP - Max Verstappen venceu a sprint na Bélgica depois de um temporal que castigou o circuito de Spa Francorchamps. O holandês, que foi ultrapassado no começou da prova, mas se recuperou, ganhou 8 pontos no campeonato.

O pódio da corrida sprint na Bélgica:

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Oscar Piastri (McLaren)

3. Pierre Gasly (Alpine)

A sprint começou com um atraso de mais de uma hora, e a largada só aconteceu depois de uma forte chuva de verão na Bélgica. Quando o céu abriu, Verstappen acelerou, mas perdeu a ponta ao ser prejudicado por uma estratégia de parada ruim.

A chuva mexeu com as estratégias das equipes. Como todos os pilotos largaram com pneus de chuva e a pista foi secando, metade do grid optou por trocá-los por intermediários logo após a largada. Quem parou antes levou vantagem.

Piastri assume a ponta. O australiano trocou seus pneus ainda na primeira volta e, de intermediários, ultrapassou Verstappen quando o atual campeão da F1 fez sua troca uma volta depois.

Fernando Alonso derrapa. No dia de seu aniversário, o espanhol rodou sozinho e abandonou a prova na quarta volta. A posição perigosa do carro provocou bandeira amarela e safety car na corrida.

Verstappen recupera liderança na relargada. Durou muito pouco a liderança no azarão Piastri. Na relargada após a bandeira amarela, o holandês mostrou por que é o melhor piloto do grid e ultrapassou o rival com facilidade. Ele aumentou a distância nas voltas seguintes e venceu sem mais sustos.

Verstappen acumulou 8 pontos pela vitória. Agora ele lidera o campeonato com 289 pontos, 118 a mais que Sérgio Pérez, abandonou a sprint.

De acordo com o regulamento, o resultado da corrida sprint não interfere no grid de largada do GP de domingo (30). Na classificação para a prova principal, na sexta (29), Verstappen fez o melhor tempo, mas foi punido por ter estourado o limite de trocas permitidas no câmbio de seu Red Bull. Por causa disso, ele perdeu cinco posições.

A pole do GP da Bélgica foi herdada por Leclerc. Pérez completará a primeira fila.