Após saída de Holan, Santos pega Boca na Argentina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pego de surpresa pela saída do técnico Ariel Holan, que pediu demissão após apenas dois meses de trabalho, o Santos jogará sob comando interino uma partida importante para sua sobrevivência na Copa Libertadores. Contra o Boca Juniors, em Buenos Aires, o time será dirigido por Marcelo Fernandes.

O duelo está marcado para as 21h30 (de Brasília) desta terça-feira (27), no estádio La Bombonera, com transmissão do Fox Sports. E é visto como decisivo pelo clube da Vila Belmiro por causa de seu mau início no Grupo C, com derrota em casa para o Barcelona de Guayaquil.

Zerado na chave, o Santos verá o Boca Juniors chegar a seis pontos em caso de vitória dos anfitriões na Argentina. O Barcelona também atingirá essa pontuação se derrotar em casa o The Strongest. Em um cenário com resultados plausíveis, portanto, a vaga nas oitavas de final já ficaria distante.

Diante dessa situação, os jogadores alvinegros esperam repetir o sucesso obtido diante do Boca nas semifinais da última Libertadores. Para chegar à decisão na edição 2020, a equipe praiana empatou em Buenos Aires, mesmo prejudicada pela arbitragem, e triunfou facilmente no Brasil.

Agora, será necessário superar o momento de instabilidade, ampliado pela derrota para o Corinthians no último domingo (25). O embate foi disputado com reservas, mas perder para o maior rival nunca é bem recebido pelos torcedores.

"São dois jogos diferentes. Descansaram muitos jogadores, é outra situação. Insisto, são dois jogos distintos", disse Ariel Holan, antes de pedir demissão. Marcelo Fernandes vai trabalhar para que o resultado seja também distinto.

BOCA JUNIORS

Rossi; Buffarini, Lisandro López, Izquierdoz, Más; Varela, Almendra, Medina, Villa; Tévez, Soldano. T.: Miguel Ángel Russo

SANTOS

João Paulo; Pará, Kaiky, Luan Peres, Felipe Jonatan; Alison, Vinícius Balieiro, Gabriel Pirani; Marinho, Marcos Leonardo, Lucas Braga. T.: Marcelo Fernandes

Estádio: La Bombonera, em Buenos Aires (Argentina)

Horário: 21h30 desta terça-feira

Juiz: Jesus Valenzuela (VEN)