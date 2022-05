Após pedidos por Jesus, Braz respalda Paulo Sousa no Flamengo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - "É um treinador que a gente acredita e estamos com ele". Foi dessa forma que Marcos Braz bancou o técnico Paulo Sousa no comando do Flamengo na noite de hoje (21), após a vitória por 1 a 0 sobre o Goiás, no Maracanã, pelo Brasileirão. Depois da partida, a torcida novamente pediu o retorno de Jorge Jesus com gritos de "Mister".

Na entrevista coletiva após o jogo, vice de futebol do Fla foi questionado se faltou um posicionamento da diretoria após a reportagem publicada no início deste mês pelo jornalista Renato Maurício Prado, do UOL Esporte, sobre Jorge Jesus querer voltar ao Flamengo, Braz foi claro: Paulo Sousa tem total respaldo da diretoria.

"O respaldo é feito no dia a dia, com transparência, internamente. Muitas vezes, claro, você precisa se posicionar. Entendo isso. Em relação à reportagem e que a gente não deu posicionamento, a gente vem fazendo isso sistematicamente. O problema é que, todo dia, você é questionado por um jornalista ou por alguém sobre o técnico. Se você precisa fazer essa reiteração, você começa a botar a permanência do técnico em questão. Quando se faz isso muitas vezes, fica um pouco fora do tom. Tenho a consciência tranquila do meu trabalho, no dia a dia, para dar o respaldo possível ao treinador", disse Braz.

O Flamengo vive um período turbulento nos últimos dias, em especial por conta de um atrito entre o português e o goleiro Diego Alves, polêmica esclarecida pelo treinador e pelos dirigentes na entrevista coletiva como "falha de comunicação".

Com Paulo Sousa respaldado pela diretoria, o Flamengo volta a campo na terça (24), às 21h30, quando enfrenta o Sporting Cristal-PER, no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O time já está classificado às oitavas de final do torneio continental.