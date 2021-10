Após início turbulento, Corinthians encaixa com Sylvinho e muda perspectiva

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória sobre o Bahia na noite de terça-feira (5) fez o Corinthians não apenas se firmar na luta por vaga no primeiro pelotão do Campeonato Brasileiro, mas indicou uma evolução no trabalho do técnico Sylvinho, que igualou marca que não acontecia desde a virada da temporada.

Após um início cambaleante no comando da equipe, quando foi alvo de críticas e foi até ameaçado de demissão, o treinador chegou à marca de dez partidas de invencibilidade, com cinco vitórias e cinco empates —a última derrota foi para o Flamengo, no início de agosto. A fase mais estável coincide também com uma mescla que o próprio Sylvinho aponta como uma das fórmulas para os resultados recentes.

O técnico cita não apenas a utilização dos badalados reforços que chegaram ao Parque São Jorge nesta última janela de transferência, como Willian, Renato Augusto, Roger Guedes e Giuliano, mas como crias da base que estão correspondendo quando acionados.

Um dos pontos que indicam que, aos poucos, o Corinthians de Sylvinho tem uma cara é que, nas últimas três rodadas, contra Palmeiras, Red Bull Bragantino e Bahia, houve apenas uma mudança no time titular, com a entrada de Lucas Piton na vaga do poupado Fábio Santos.

Apesar de admitir o momento positivo, na avaliação dele, o grupo passa por momento de construção e é preciso ainda muitos acertos.

"O time está jogando bem, está em um momento bom. É um momento de construção, de todos nós. Temos três pilares aqui: atletas que já ganharam tudo, temos jovens maturando, e atletas que chegaram de cenários diferentes, que chegaram para qualificar muito o grupo", disse.

"Todos são importantes, e eles têm mostrado a força do grupo. Temos bastante coisa para fazer. O feedback dos atletas é ótimo, o ambiente de trabalho é muito bom. Feliz por esse momento que estamos vivendo", completou.

Se antes a preocupação era com uma zona de rebaixamento que se aproximava, o embalado Corinthians pensa agora em fincar o pé no G4 e passa a pensar na conquista de uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores do ano que vem.