Após hat-trick, Mbappé ganha apelido no vestiário do PSG

O craque francês também conseguiu uma marca importante na partida, seu gol, aos 8 segundos de jogo, se tornou o mais rápido da história do Campeonato Francês, junto com o tento marcado por Michel Rio, do Caen, contra o Cannes, em 1992.

Com o hat-trick, o francês recebeu a bola do jogo assinada por seus companheiros de PSG e uma das mensagens chamou atenção.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Paris Saint-Germain deu um show na goleada por 7 a 1 contra o Lille na tarde de ontem (21). Um dos nomes da partida, Kylian Mbappé foi autor de três gols no confronto e recebeu um apelido no vestiário.

