Após ganhar Recopa Gaúcha, Grêmio visita Vila Nova em volta à Série B

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Motivado pelo título da Recopa Gaúcha conquistado em goleada de 5 a 0 sobre o Glória-RS, o Grêmio vai neste domingo (29) à Goiânia enfrentar o Vila Nova pela nona rodada da Série B. O time gaúcho tenta quebrar sequência de três jogos sem vitória no campeonato para voltar à zona de acesso à primeira divisão.

Em caso de vitória, o Grêmio pode alcançar com 15 pontos o atual quarto colocado Sport Recife, levando a vantagem no saldo de gols -para isso, o time precisa torcer também para que o Novorizontino, atual quinto colocado, com 13 pontos, perca ou empate no sábado (28), contra o CSA.

Se sair de Goiânia sem pontos, há risco de perder a atual sexta colocação. O Vila Nova é o atual 17º colocado e precisa pontuar no estádio Serra Dourada para deixar o Z-4.

O treinador da equipe de Porto Alegre, Roger Machado, deve escalar um trio de zagueiros testado com sucesso na disputa da Recopa Gaúcha, com Walter Kannemann pela esquerda. O defensor argentino vem de recuperação após cirurgia no quadril e retornou a campo depois de 167 dias. Completam a zaga Geromel e Bruno Alves.

No novo esquema -um 3-5-2 com dois alas-, perde espaço o zagueiro Rodrigues, que vinha atuando como lateral direito num sistema 4-4-2. O lateral esquerdo Nicolas avança para a meia no mesmo lado do campo. Na ala direita, a expectativa é de escalação do lateral Edílson, recuperado de lesão muscular.

Depois de se destacarem na partida contra o Glória-RS, o meio-campista Campaz e o meia-atacante Elkeson ameaçam a titularidade do volante Lucas Silva. Na ocasião, Elkeson abriu o placar, e Campaz converteu pênalti —além de ter circulado bem à frente da área adversária. Bitello deve garantir seu lugar no meio do campo.

No ataque, o Grêmio de Roger Machado deve seguir com dois atacantes —Biel e Diego Souza, atual artilheiro da série B, com quatro gols e uma assistência em cinco jogos.

A escalação esperada do time gaúcho fica assim: Brenno; Geromel, Bruno Alves e Kannemann; Edílson, Villasanti, Lucas Silva (Campaz ou Elkeson), Bitello e Nicolas; Biel e Diego Souza.

Treinado por Dado Cavalcanti, o Vila Nova deve ir a campo com: Georgemy; Alex Silva, Rafael Donato, Renato e Willian Formiga (Bruno Collaço); Rafinha, Ralf e Wagner ; Matheuzinho, Daniel Amorim e Victor Andrade (Jean Silva).

O artilheiro do clube goiano Arthur Rezende está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. No departamento médico, Willian Formiga e Victor Andrade também podem ser desfalques.

Estádio: Serra Dourada, em Goiânia (GO)

Horário: Às 16h (de Brasília) deste domingo (29)

Árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Transmissão: TV Globo, SporTV e Premiere