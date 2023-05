Após estreia com vitória no Manaus, Lucas Mota pensa no Operário-PR

Manaus/AM - Um dos reforços do Manaus para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, Lucas Mota chegou após se destacar no Campeonato Carioca pelo Angra Audax e iniciou sua trajetória com a camisa esmeraldina na vitória contra o Náutico por 2 a 1, na última terça-feira (2). O lateral-direito teve o voto de confiança do técnico Higo Magalhães e começou como titular.

Após o triunfo de virada na Arena da Amazônia, Lucas Mota relembrou o fato do Gavião do Norte ter ficado sem disputar jogos oficiais e em intensa preparação desde a eliminação no Amazonense, no dia 18 de março, e destacou a sensação em fazer a estreia pelo clube.

“Sabemos que ia ser um jogo muito difícil, porque o Náutico vinha jogando e nós estávamos há quase 45 dias sem jogos oficiais. Mas sabemos da nossa força dentro de casa e da qualidade do nosso grupo. Fiquei muito feliz em ter estreado como titular, principalmente com vitória. Nosso elenco colocou em prática tudo que foi passado pela nossa comissão e conseguimos um resultado importante”, disse.

No próximo domingo (7), o Manaus visita o Operário, do Paraná, às 15h30 (de Manaus). Para o lateral-direito, a estratégia fora de casa precisa ser bem executada, a equipe deve aproveitar as chances criadas no ataque e fazer uma atuação segura defensivamente para conseguir somar pontos no Germano Krüger.