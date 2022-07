Após apagão, Coritiba vence Fortaleza com gol no fim e deixa o Z4 do BR

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo com início atrasado em quase uma hora por conta de um apagão nos refletores do Couto Pereira, o Coritiba venceu o Fortaleza por 2 a 1 na noite deste domingo (3), pela 15º rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Léo Gamalho e José Hugo, para o Coxa, e Habraão, para o Leão do Pici.

Com o resultado, Coritiba deixa o Z4 do Brasileirão e assume provisoriamente a 12º colocação, com 18 pontos. O Fortaleza, por sua vez, perde a chance de deixar a lanterna e segue em último, com apenas 10 pontos. A rodada será concluída nesta segunda-feira (4), com o jogo entre Red Bull Bragantino e Botafogo.

Na próxima rodada do Brasileirão, o Coritiba atua novamente no Couto Pereira e recebe o Juventude no próximo domingo (10), às 11h. No mesmo dia, mas às 18h, o Fortaleza encara o Palmeiras, no Castelão.

Antes, na quinta (7), às 21h30, o time de Vojvoda decide a vida contra o Estudiantes-ARG, em La Plata, nas oitavas de final da Libertadores. Na ida, no Castelão, as equipes empataram em 1 a 1.

A partida estava marcada para as 18h, mas só foi iniciada às 18h46. Isso porque os refletores do Couto Pereira não estavam funcionando corretamente por conta de um disjuntor queimado. De acordo com a transmissão do Premiere, os supervisores da CBF explicaram que houve um curto-circuito na parte externa das dependências do estádio. Enquanto o problema não era resolvido, os atletas, já uniformizados e prontos para a partida, aproveitaram para aquecer no gramado.

Com a bola rolando em campo, o Coxa teve o início dos sonhos com o gol cedo de Léo Gamalho, mas continuou tendo o controle do jogo e manteve a posse de bola no campo ofensivo durante o primeiro tempo. Caiu de rendimento na volta do intervalo e foi pressionado, levando o empate após a expulsão de Nathan Mendes. Com um a menos, conseguiu o gol da vitória heroica no fim.

Apesar do péssimo momento no Brasileirão, Vojvoda preservou alguns titulares mirando a Libertadores. Em campo, o time alternativo esteve desorganizado durante o primeiro tempo. Frágil na marcação e também no setor ofensivo, o Fortaleza foi dominado e não apresentou reação após ceder o gol com 2 minutos de jogo. Melhorou muito na etapa final e foi premiado com o gol de Habraão, mas levou um balde de água fria no fim e mais uma vez não conseguiu somar pontos.

Se no ano passado o Leão foi sensação no Brasileirão, neste continua sendo a grande decepção até a 15º rodada. São apenas dez pontos conquistados, com duas vitórias, quatro empates e nove derrotas ao longo do torneio nacional.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 2 x 1 FORTALEZA

Competição: Campeonato Brasileiro, 15º rodada

Local: estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data e horário: 3 de julho de 2022, às 18h (de Brasília)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)

Cartões amarelos: Alef Manga e Val (COR); Ronald e Juninho Capixaba (FOR)

Cartão vermelho: Nathan Mendes

CORITIBA

Rafael William; Matheus Alexandre, Henrique, Luciano Castán e Diego (Egídio); Willian Farias e Val; Warley (Thonny Anderson (Nathan Mendes)), Fabrício Daniel (Bernardo) e Alef Manga (José Hugo); Léo Gamalho

FORTALEZA

Boeck; Habraão, Benevenuto e Titi (Lucas Crispim); Vitor Ricardo (Yago Pikachu), Zé Welison, Ronald (Hércules), Matheus Vargas (Lucas Lima) e Juninho Capixaba; Romarinho e Moisés (Romero). Técnico: Juan Pablo Vojvoda