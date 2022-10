Apoiador de Lula, Raí fala de Sócrates e faz o 'L' na Bola de Ouro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apoiador declarado do ex-presidente e atual candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Raí fez o gesto característico da campanha do petista nesta segunda-feira (17) na premiação do Bola de Ouro deste ano, em Paris, na França. Chamado ao palco para apresentar o "prêmio Sócrates", em homenagem ao seu irmão, morto em 2011, e que homenageia jogadores de futebol envolvidos em causas sociais, o ídolo do São Paulo e tetracampeão do mundo pela seleção brasileira citou indiretamente o segundo turno das eleições, marcado para o dia 30 de outubro, e afirmou que todos sabem o lado que Sócrates estaria. Na sequência, fez o 'L' com a mão.

"O Sócrates representa ideais para um mundo mais justo, que valoriza a democracia, para criar um mundo melhor. O futebol é um aporte importante para isso. Este símbolo será eterno. Para isso, vamos pensar sobre a decisão importante que faremos nos próximos dias no nosso país. Nós sabemos de que lado ele estaria", disse Raí, antes de entregar o prêmio ao senegalês Sadio Mané.

A preferência de Raí por Lula na disputa com o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) já era conhecida. Em 12 de setembro, às vésperas do primeiro turno, o ex-jogador gravou um vídeo manifestando seu apoio ao petista.

"Voto em Lula porque amo a vida, porque respeito a vida, porque respeito todas as cores. Voto em Lula porque sou antirracista e antifascista, porque respeito as mulheres, porque respeito as diferenças, porque quero um país mais justo. Porque preservar a natureza é preservar a vida e a vida dos índios, nossos povos originários, porque sou contra as armas e persigo a paz, porque quero mais livros, mais flores, mais amores", disse no vídeo.

A atitude de Raí na Bola de Ouro foi respondida por Lula em suas redes sociais. No Twitter, o ex-presidente disse que estava assistindo ao evento e agradeceu ao apoio.