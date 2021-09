Anvisa teve reunião com Argentina na véspera, mas não informou sobre deportação

Segundo a Anvisa, os atletas deram informações falsas e ocultaram que estiveram no Reino Unido nos últimos 14 dias. Viajantes que passaram recentemente por este e mais alguns locais (África do Sul, Irlanda do Norte e Índia) não podem entrar no Brasil, conforme regra adotada pelo governo Jair Bolsonaro para evitar a disseminação de variantes da Covid-19.

Argentinos e brasileiros acreditavam que um acordo informal entre as confederações sul-americanas e a Conmebol evitaria a autuação da Anvisa. Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF em exercício, criticou a decisão tardia dos agentes, que entraram no gramado antes ainda dos dez minutos de partida.

Ao saber da presença dos agentes da Anvisa e da Polícia Federal na Neo Química Arena, o capitão Lionel Messi disse no vestiário que, se o quarteto fosse impedido de pisar no gramado, o time não jogaria.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Às vésperas de Brasil e Argentina se enfrentarem pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, agentes da Anvisa foram neste sábado (4) ao hotel em Guarulhos no qual os argentinos se hospedavam e não trataram sobre qualquer possibilidade de deportá-los.

