Presidente da AFA chama suspensão de Brasil x Argentina de 'lamentável'

Viajantes que passaram recentemente por este e mais alguns locais (África do Sul, Irlanda do Norte e Índia) não podem entrar no Brasil, conforme regra adotada pelo governo brasilerio para evitar a disseminação de variantes da Covid-19.

A partida, na Neo Química Arena, em São Paulo, foi interrompida aos 7 minutos do primeiro tempo por agentes da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Segundo o órgão, quatro atletas argentinos --Emiliano Martínez, Emiliano Buendia, Giovani Lo Celso e Cristian Romero-- deram informações falsas e ocultaram que estiveram no Reino Unido nos últimos 14 dias. Eles atuam em clubes ingleses.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em declaração publicada no site oficial da AFA (Associação Argentina de Futebol), o presidente da entidade, Claudio Tapia, afirmou que a suspensão da partida contra o Brasil, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, é "lamentável para o futebol, uma imagem muito ruim".

