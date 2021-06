Antes ignorado, Moreno chama atenção do Cruzeiro, que estreia novo técnico

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Enquanto ocupa a lanterna da Série B e busca melhorar sua performance, o Cruzeiro vê um de seus jogadores brilhar com outra camisa: o atacante Marcelo Moreno, referência da seleção boliviana, é hoje o artilheiro das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa no Qatar.

Entretanto, o camisa 9, que perdeu espaço completamente com o técnico Felipe Conceição —demitido na última quarta (9)—, pode voltar a ser figura importante no clube com o novo treinador. Mozart, ex-Chapecoense e CSA, assinou com a equipe celeste e deve estrear às 21h deste sábado (12), contra o Goiás.

Com seis gols em seis jogos, Moreno balançou as redes contra adversários importantes, como a Argentina, Equador, Paraguai, Chile e duas vezes contra a Venezuela. Na Toca da Raposa II, no entanto, ele vinha sendo escanteado: Marcelo Moreno não atua pelo Cruzeiro há quase dois meses.

A última vez foi contra o Pouso Alegre, pela décima rodada do Campeonato Mineiro, em 18 de abril. Com o desempenho pela Bolívia, o atacante foi colocado como alvo de clubes do Chile, segundo informações de bastidores, e, de acordo com a ESPN da Argentina, interessa ao Boca Juniors (ARG).

Moreno está com a seleção da Bolívia desde o dia 22 de maio e seu retorno ao Cruzeiro ocorrerá apenas no fim de julho. Com tanto tempo a serviço de seu país, o centroavante ficou indisponível nos jogos da terceira fase da Copa do Brasil, contra a Juazeirense, e na Série B contra Confiança e CRB, até aqui.

Ele já está fora também dos compromissos com o Goiás, Ponte Preta, Operário-PR, Vasco, CSA e Guarani. Se a Bolívia avançar de fase na Copa América, o jogador aumentará ainda mais o seu período de ausência no Cruzeiro. A vontade dele, no entanto, é de também atuar pelo clube.

"Larguei um contrato milionário na China para estar no pior momento da história do Cruzeiro. Abaixei meu salário e estou aqui. Então, o dia que eu for sair é porque realmente alguém do Cruzeiro não me quer mais. Estou à disposição do treinador, da diretoria, e principalmente do torcedor para fazer o meu trabalho, como sempre fiz no Cruzeiro. Então, essa decisão não é minha. Sou um funcionário e vou continuar sendo profissional", disse à TV Globo no fim de maio.

Marcelo Moreno está em sua terceira passagem pelo Cruzeiro, para onde retornou em 2020 —antes, atuou entre 2007 e 2008 e em 2014. Na atual passagem, soma 37 jogos e 4 gols. Na temporada de 2021, foram apenas 5 partidas e 1 gol. No geral, ele vestiu o uniforme estrelado 130 vezes, com 49 bolas na rede.

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Horário: 21h (de Brasília) deste sábado (12)

Árbitro: Vinicius Furlan (SP)

Transmissão: Premiere