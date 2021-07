Ane Marcelle é eliminada por sul-coreana no tiro com arco das Olimpíadas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A brasileira Ane Marcelle dos Santos acabou eliminada pela sul-coreana An San no tiro com arco dos Jogos de Tóquio-2020. A rival, uma das favoritas ao ouro, venceu por 7 a 1.

An San, nona colocada do ranking mundial, já havia conquistado duas medalhas de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, na prova por equipes e nas duplas mistas. A Coreia do Sul é a principal potência mundial do tiro com arco.

O primeiro set terminou empatado em 27 a 27, o que fez cada atleta somar um ponto. No set seguinte, An San venceu por 27 a 24, passando à frente por 3 a 1.

A sul-coreana teve desempenho perfeito no terceiro set, fazendo 30 a 27, ficando bem próxima de fechar o confronto. No último set, An San bateu a brasileira por 28 a 25 e fechou o jogo.

As disputas acontecem no Parque de Tirco com Arco de Yumenoshima, no Japão.