Andréia Sadi faz piada com entrada ao vivo de Rizek na Globonews

SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Apresentador do SporTV, André Rizek fez uma entrada ao vivo no "Estúdio i", da Globonews, que é apresentado por Andréia Sadi. Os jornalistas são casados e brincaram com a situação na televisão.

"Eu vou chamar a minha verdadeira fonte de informações dessa área de esporte, porque a gente hoje tem um convidado especial no Estúdio i. André Rizek, boa tarde pra você, Rizek está apresentando o Seleção Catar, ao lado do Marcelo Barreto e grande elenco, sabe que eu acompanho. Eu não sei como vou fazer isso, mas boa tarde, seja bem-vindo", disse Sadi, fazendo os participantes do seu programa rir.

"Muito obrigado, Andréia Sadi. Um abraço a todos. Um prazer estar aqui com vocês, posso apresentar um pouco a nossa casa? Em Doha, agora, são 21h16 da noite, são 6h de fuso", respondeu Rizek, apresentando o cenário do SporTV que, no fundo, é preenchido com uma imagem ao vivo de Doha, no Qatar.