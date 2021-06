Anderson Silva reestreia no boxe com vitória sobre filho de lenda da modalidade

Anderson Silva, o Spider, voltou a se consagrar campeão, mas dessa vez o duelo foi no ringue e a modalidade foi o boxe. O brasileiro que já tinha protagonizado outras duas lutas no esporte, mas a da madrugada de hoje (20), teve um gostinho diferente.

Isso porque Spider enfrentou o mexicano Julio Cesar Chaves Jr, filho da lenda do boxe o mexicano Julio Cesar Chaves. O evento ocorreu no Estádio Jalisco, em Guadalajara, no México e contou com uma luta especial de Chaves pai.

Mas os holofotes da luta foram mesmo para Anderson, que aos 46 anos, mostrou que ainda tem muito para oferecer ao mundo do esporte. Spider deu golpes precisos, provocou bastante o adversário e dominou completamente a luta a dominar a luta a partir do quarto round.

O resultado foi a sua terceira vitória no ringue, além do feito de derrotar Júlio que também é um atleta de peso e coleciona títulos como o de campeão mundial dos médios pela WBC entre 2011 e 2012.

Silva se preparou para a luta com o antigo treinador de Popó e apesar do sucesso dos resultados, não confirmou se continuará no boxe, mas avisou que ainda tem muito a explorar no mundo do MMA: “Acho que tudo é possível, o que vier agora é lucro. Não sei se vou lutar boxe na próxima luta, ou jiu-jítsu, ou muay-thai. Depois da luta desse sábado, só penso em ajudar o Eliezer (sparring) e o Gabriel (filho) que vão lutar no kickboxing em breve. Quero aproveitar o momento para fazer o que eu gosto”, disse enquanto comemorava a vitória.