Ancelotti? 'Melhor em gerir grandes figuras', diz técnico do Equador

GUAYAQUIL, EQUADOR (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico da seleção do Equador, o argentino Sebastián Beccacece, trata como um erro a visão de que a seleção brasileira está "diminuída". Ele será o adversário justamente na estreia de Carlo Ancelotti como técnico do Brasil. E para Beccacece, o italiano é o melhor técnico do mundo em gerir astros.

"Não temos informação da combinação do treinador com os jogadores. Mas os jogadores que vêm ganharam suas grandes ligas, um ganhou a Europa League, outro a da Europa. Marquinhos é companheiro de Pacho no PSG. A gente destaca nossos jogadores que ganham a liga. E eles têm um monte desses. Um monte. Se não ficaram em primeiro, ficaram em segundo. Não dá para pensar que o Brasil está diminuído. Para mim, é um erro. Brasil tem um plantel de respeito, com o melhor treinador do mundo em gerir grandes figuras. Pelo que consegue, pela harmonia, pelo que tira dos jogadores", disse o técnico do Equador.

E os jogadores? "Brasil tem jogadores de muita experiência também. Casemiro, Marquinhos... quantas finais, quantas Copas do Mundo... Vinicius está acostumado a todo tempo jogar com estádio cheio. Richarlison..."

Quando me dizem isso (Brasil diminuído), penso que não estão vendo muito o presente, a atualidade, individualmente. Coletivamente, será o primeiro jogo que eles vão ter. Mas imagino um jogo de risco alto. Sebastián Beccacece, técnico do Equador

O que fazer, então? "É preciso se preparar para os detalhes mínimos. Senão, é difícil mudar a história. É preciso estar em um estado de atenção constante e permanente. Porque a qualidade desses jogadores pode deixar uma tarde amarga".

Equador e Brasil se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), pelas Eliminatórias da Copa 2026.