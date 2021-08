Ana Patrícia e Rebecca são eliminadas, e Brasil fica com só uma dupla no vôlei de praia

As brasileiras perderam o primeiro set, se recuperaram no segundo, mas não conseguiram superar as adversárias na parcial decisiva.

A dupla do Brasil foi eliminada para as suíças Joana Heidrich e Anouk Verge-Depre, em três sets, parciais de 21/19, 18/21 e 15 a 12.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As brasileiras Rebecca e Ana Patrícia perderam nas quartas de final do vôlei de praia das Olimpíadas de Tóquio-2020, na noite desta segunda-feira (2).

