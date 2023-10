Amuleto do Santos, Julio Furch entende reserva e prevê 2024 diferente

A postura de Julio Furch é muito elogiada internamente. Ele treina sempre no seu limite e aproveita cada segundo em campo. Todos no Santos entendem que o argentino foi uma boa contratação e que será ainda mais útil.

Marcos Leonardo pode ser vendido em dezembro. No meio do ano, a Roma (Itália) ficou perto de contratá-lo.

Com a lesão na panturrilha de Morelos e a opção do técnico Marcelo Fernandes em atuar com dois atacantes por dentro, Furch deve ter muitos minutos até o fim do ano.

Furch, que era titular absoluto do Atlas (México), virou reserva e entende essa situação, já que sabe que Marcos Leonardo é uma das referências do elenco.

