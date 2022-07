América recebe Goiás e tenta repetir desempenho da Copa do Brasil para sair do Z4

Com fôlego renovado após quebrar a sequência ruim, o time da casa, comandado por Vagner Mancini, deve entrar com: Matheus Cavichioli; Marlon Lopes, Raul Cáceres, Luan Patrick e Patric; Lucas Kal, Pedrinho, Juninho, Alê e Everaldo; Wellington Paulista.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após vencer o Botafogo por 3 a 0 na partida de ida das oitavas da Copa do Brasil, o América-MG recebe, agora pela 15ª rodada Campeonato Brasileiro, o Goiás, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), neste sábado (2). O time mineiro não vence há cinco rodadas no torneio, e abre o Z4, com 15 pontos, enquanto o clube de Goiânia é o 14º colocado, com 17 pontos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.