América-MG vence Ceará e se mantém vivo na disputa por vaga no G6

Agora, o Ceará se prepara para entrar em campo na quarta-feira (5), contra o Goiás, na Arena Castelão, pela 30ª rodada do Brasileiro. O América-MG, por sua vez, recebe o São Paulo no dia seguinte, na quinta-feira (6), na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

Aos 22 minutos, os visitantes ampliaram a vantagem com Felipe Azevedo, que recebeu na entrada da área e bateu para o gol. Aos 48, o time alvinegro esboçou uma reação com gol de Vina, mas não conseguiu chegar ao empate.

Já no segundo tempo, o goleiro Matheus Cavichioli, do América-MG, acertou Nino Paraíba, e a arbitragem chamou pênalti na jogada. Na cobrança, Jô bateu rasteiro, mas errou o lance.

Com a vitória, os comandados de Vagner Mancini chegaram aos 42º pontos, em oitavo lugar, e seguem na disputa por uma vaga no G6, que garante a classificação à Libertadores de 2023.

