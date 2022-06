América-MG recebe o Cuiabá e busca embalar no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O América-MG enfrenta o Cuiabá neste sábado (4), às 16h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O time alviverde não vence há três jogos na competição e ainda busca embalar rumo às primeiras colocações.

Com 11 pontos, o América-MG ocupa a décima colocação e vem de um bom empate com o Corinthians fora de casa. Antes disso, o time dirigido por Vagner Mancini empatou com Botafogo e perdeu para o Coritiba.

Já o Cuiabá vive um momento ruim. O time matogrossense venceu apenas uma vez nas últimas dez partidas, incluindo Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. No Brasileirão, ocupa o 17º lugar, com oito pontos. Por causa dessa instabilidade, já trocou de treinador e está à espera do português António Oliveira.

Enquanto ele não estreia, o Cuiabá será comandado pelo auxiliar fixo Luiz Fernando Iubel. A equipe não contará com os atacantes Alesson e Elton. A novidade é o retorno do lateral direito João Lucas, que cumpriu suspensão automática.

O América-MG, por sua vez, contará com vários reforços. O zagueiro Conti está recuperado de lesão e formará dupla com Éder. Os atacantes Wellington Paulista e Everaldo também estarão à disposição, mas devem ficar entre os reservas. Os desfalques certos são o zagueiro Iago Maidana e os meias Ramírez e Matheusinho.

AMÉRICA-MG

Jailson; Patric, Éder, Conti, Marlon; Lucas Kal, Juninho, Alê; Gustavinho, Felipe Azevedo, Aloísio. T.: Vagner Mancini

CUIABÁ

Walter; João Lucas, Marllon, Empereur, Uendel; Cristhian Rivas, Pepê, Valdívia; André Luís, Felipe Marques, Jenison. T.: Luiz Fernando Iubel

Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Horário: 16h30 deste sábado (4)

Juiz: Raphael Claus (SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)

Transmissão: Premiere