América-MG oficializa venda de lateral Arthur para o Bayer Leverkusen

Nesta segunda-feira (3), o América-MG confirmou a venda do lateral Arthur, de 20 anos, para o Bayer Leverkusen, da Alemanha. O time brasileiro manterá 10% dos direitos econômicos do atleta. O jogador assinará contrato até 30 de junho 2028 com o clube alemão, que também oficializou o acordo.

O clube mineiro não oficializou os valores da venda, mas eles giram em torno de 7 milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões). O América informou que é a maior negociação da história do time mineiro. Em declaração ao site oficial do Leverkusen, o diretor de futebol do clube, Simon Rolfes, comentou das características do brasileiro.

Arthur ficará no América-MG até o meio do ano, disputando o Mundial Sub-20 (muito provavelmente na Argentina) para depois se apresentar ao time alemão para o começo da temporada 2023/2024 na Europa.