América-MG ganha da Chapecoense com dois gols de Ademir e entra no G-8

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pela 35ª rodada do Brasileirão, o América-MG venceu a Chapecoense por 3 a 0 na noite desta terça-feira (30). No Independência, o time de Belo Horizonte contou com dois gols de Ademir e um de Fabrício para entrar na zona de classificação para a Libertadores.

A equipe mineira ultrapassou o Ceará, que perdeu para o Flamengo por 2 a 1, e chegou aos 48 pontos, ocupando o oitavo lugar - vaga que dá direito a jogar o mata-mata para chegar na fase de grupos da Liberta. Já o time de Chapecó permanece na lanterna, com apenas 15 pontos conquistados.

O primeiro gol do América-MG saiu aos 44, em um vacilo na zaga da Chape.

A equipe mineira continuou superior e comandou as ações no segundo período. Aos 13º do segundo tempo, Fabrício ampliou o placar. Nove minutos depois, após consulta ao VAR, o América teve um pênalti marcado em seu favor e na cobrança Ademir deslocou o goleiro para dar números finais ao embate.

O América tem um confronto direto contra o Ceará neste domingo (5), às 19h, no Castelão. Na última rodada, no próximo dia 9, o clube recebe o São Paulo. Do outro lado, A chapecoense ainda tem, em casa, o Atlético-GO nesta sexta (3), às 20h, e o Sport na segunda (6), às 21h. O time encerra sua participação na Série A contra o Fluminense fora.

AMÉRICA-MG

Matheus Cavichioli; Eduardo Bauermann (Anderson Jesus), Ricardo Silva e Lucas Kal; Patric, Juninho, Alê (Juninho Valoura) e Marlon (Marcelo Toscano); Ademir, Felipe Azevedo (Alan Ruschel) e Fabrício (Rodolfo). T.: Marquinhos Santos.

CHAPECOENSE

João Paulo; Ezequiel, Joílson, Ignácio e Busanello; Moisés Ribeiro (Renê Júnior), Lima (Perotti), Ronei e Mike (Kaio Nunes); Henrique Almeida (Marquinho) e Bruno Silva (Geuvânio). T.: Felipe Endres.

Estádio: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG);

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP);

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP);

VAR: Leone Carvalho Rocha (GO).

Cartões amarelos: Ricardo Silva, Alê (AME); Moisés Ribeiro, Busanello (CHA).

Gols: Ademir (44'/1ºT e 24'/2ºT), Fabrício (13'/2ºT) para o América-MG;