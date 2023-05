América-MG faz dois de pênalti no fim, vence jogo tenso e complica o Inter

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo decidido nos acréscimos, o América-MG conseguiu vencer o Internacional por 2 a 0 na ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na Arena Independência, nesta quarta-feira (17). Os gols da partida foram marcados por Aloísio Boi Bandido, duas vezes, de pênalti.

O jogo foi tenso, com direito a gol anulado e 14 cartões distribuídos na partida, incluindo três vermelhos aplicados ao Inter.

A segunda partida acontece no Estádio Beira-Rio, em 31 de maio, numa quarta-feira.

As duas equipes chegaram à decisão de mata-mata em baixa. Priorizando o Brasileirão em decorrência dos maus resultados, Vagner Mancini escalou o Coelho com uma equipe alternativa.

É a quarta partida seguida em que o Inter não marca um gol -o último tento ocorreu no empate em 2 a 2 contra o Nacional, pela Libertadores, no dia 3 de maio.

O JOGO

A partida começou frenética, principalmente com as chegadas do Inter. O América ficou sufocado no início, mas se estabilizou na defesa e equilibrou o duelo depois do 20 minutos. As chances de maior perigo do Colorado passaram pelos pés dos articuladores Maurício e Alan Patrick, enquanto o Coelho investiu nos contra-ataques e na velocidade de Everaldo.

O clima esquentou no final do primeiro tempo, com pequenas confusões e muitas faltas duras dos dois lados. Fora de campo, Mano Menezes, Vagner Mancini e Wellington Paulista (que estava no banco de reservas do América) levaram amarelo por fortes reclamações com a arbitragem.

O Inter chegou a balançar as redes com Mauricio, mas o gol foi anulado. No mesmo lance, Alan Patrick foi expulso por dar uma cotovelada em Lucas Kal, em lance revisado no VAR por Bruno Arleu de Araújo. Mano Menezes aplaudiu ironicamente a decisão do árbitro.

Tensão permaneceu na etapa final. O que se viu foram duas equipes desesperadas em busca da vitória, pior ainda para o Inter, que teve outros dois jogadores expulsos e sofreu dois gols de pênalti no final.

LANCES IMPORTANTES

Pasinato foi muito bem. O goleiro do América evitou dois gols do Inter com grandes defesas em sequência: a primeira, em cabeceio à queima-roupa de Alan Patrick, e a outra em finalização de fora da área de Wanderson.

Que perigo! Mateus Gonçalves aproveitou cruzamento e rebateu para a pequena área; Breno se esticou com um carrinho para desviar, mas finalizou para fora e perdeu grande chance.

Raspou no travessão. Everaldo cruzou para a área, Renato Marques subiu mais que a zaga do Inter e cabeceou a bola por cima do gol de Keiller.

Assustou. Wanderson fez boa arrancada, invadiu a grande área e finalizou de esquerda na rede pelo lado de fora.

Não valeu! Maurício balançou as redes, mas Alan Patrick havia cometido uma falta na origem da jogada. Não bastasse o gol anulado, o meia do Inter foi expulso, após o árbitro checar o lance novamente no VAR.

Pênalti e 1x0. Lucas Kal recebeu lançamento em profundidade na grande área e foi derrubado por De Pena. Aloísio Boi Bandido foi para a cobrança e converteu.

Outro pênalti, cartão vermelho e 2x0. Parecia até replay, mas Aloísio deslocou Keiller e fez o segundo do Coelho, novamente de pênalti. Bustos foi expulso pela falta que gerou o penal.

FICHA TÉCNICA

América-MG 2 x 0 Internacional

AMÉRICA-MG

Mateus Pasinato; Marcinho, Iago Maidana, Wanderson (Ricardo Silva) e Danilo Avelar; Lucas Kal, Breno (M. Benítez) e E. Martínez (Alê); Everaldo, Mateus Gonçalves (Felipe Azevedo) e Renato Marques (Aloísio). T.: Vagner Mancini

INTER

Keiller; F. Bustos, G. Mercado, Rodrigo Moledo e Thauan Lara (Nico Hernández); G. Campanharo (Johnny), Baralhas (Carlos De Pena), Mauricio (Jean Dias) e Alan Patrick; Wanderson (Pedro Henrique) e Alemão. T.: Mano Menezes

Estádio: Independência, em Belo Horizonte - Minas Gerais

Juiz: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Michael Correia (RJ)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Cartões amarelos: E. Martínez, Wellington Paulista e Vagner Mancini, Everaldo e Alê (América-MG); Thauan Lara, Alan Patrick, Mano Menezes, Campanharo, Pedro Henrique, Mercado e Bustos (Inter)

Cartões vermelhos: Alan Patrick, Sidnei Lobo e Bustos (Inter)

Gols: Aloísio, aos 47min e aos 61min do segundo tempo