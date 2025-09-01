Amazonense é convocado para o Campeonato Mundial de Atletismo em Tóquio





Manaus/AM - Nesta segunda-feira (1º), o atleta amazonense Pedro Nunes foi convocado pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) para o Campeonato Mundial de Atletismo Tóquio 2025. Pedro, que é apoiado pelo Bolsa Esporte Estadual, fará parte da equipe nacional que disputará a competição entre os dias 13 e 21 de setembro, no palco dos Jogos Olímpicos de 2020.

Pedro Nunes, que compete na prova de lançamento de dardo, é um dos destaques da delegação brasileira, composta por 42 atletas (17 mulheres e 25 homens) classificados por índice da World Athletics ou pelo ranking mundial. Com apenas 25 anos, Pedro já escreveu seu nome na história do atletismo amazonense ao quebrar o recorde brasileiro da modalidade.

Sua primeira competição, em 2025, foi o Troféu Adhemar Ferreira, quando o atleta terminou na terceira colocação, lançando 74,61 metros. Em abril, Pedro conquistou o ouro no Campeonato Sul-Americano de Atletismo 2025, com a marca de 77,92 metros, disputado na cidade de Mar del Plata, na Argentina.

A edição de 2025 do Campeonato Mundial de Atletismo reunirá 2 mil atletas de 200 países, que disputarão 147 medalhas em 49 provas, durante nove dias de competições. Esta é considerada a principal disputa do calendário internacional da modalidade, organizada pela World Athletics, e contará com os melhores nomes do atletismo mundial em um dos palcos mais tradicionais do esporte, o Estádio Nacional de Tóquio.