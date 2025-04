Amazonense de 22 anos, 'Canela' assina contrato com UFC

Com oito vitórias no cartel, ele se destacou em eventos como o Shooto Brasil e o LFA. A Prefeitura de Manaus celebrou a conquista, reforçando seu apoio ao esporte de base e à formação de talentos locais.

Manaus/AM - O manauara José Henrique Souza, conhecido como "Canela", de 22 anos, assinou contrato com o UFC, tornando-se o atleta amazonense mais jovem a chegar à principal organização de MMA do mundo.

