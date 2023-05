Amazonas sofre gols ‘relâmpagos’, mas busca empate na Série C

Manaus/AM - O Amazonas FC empatou em 2 a 2 com o Operário/PR, neste domingo (21), pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, no estádio Carlos Zamith. A onça sofreu gols relâmpagos logo no início da partida, mas conseguiu reagir no segundo tempo, também com gols marcados em curto espaço de tempo.

O time paranaense já vencia a partida por 2 a 0 com cinco minutos. Felipe Augusto abriu o placar aos 2 e Vinícius Popó ampliou aos 5 minutos da primeira etapa. Após sofrer no início do jogo, o Amazonas conseguiu equilibrar as forças, mas sem reduzir o placar.

O Amazonas alcançou o empate no segundo tempo com gols que saíram em menos de três minutos de diferença. Sassá marcou aos 24 minutos e Jackson deixou tudo igual aos 26. Os dois gols foram marcados de cabeça.

Após o empate, a partida ficou aberta com ambos os times criando chances para marcar o terceiro gol. Porém, nenhum dos clubes conseguiu.

O resultado mantém o Amazonas entre os oito melhores colocados na tabela da Série C. Na próxima rodada a onça vai enfrentar o Floresta, na segunda-feira (29), fora de casa.