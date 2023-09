Amazonas inicia venda online de ingressos para duelo diante do Botafogo

Manaus/AM - O Amazonas FC iniciou a venda online de ingressos para o jogo diante do Botafogo-PB, no dia 7 de outubro, às 17h, na Arena da Amazônia, válido pela sexta e última rodada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. Os bilhetes custam R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira), e podem ser adquiridos pelo site ingressodevantagens.com.br.

Em relação a venda presencial, o clube informa que ela só acontecerá a partir da próxima semana, após o confronto diante do Paysandu, que será disputado no domingo (1º), às 16h30, no Mangueirão, em partida que pode garantir o acesso aurinegro em caso de vitória e empate entre Botafogo e Volta Redonda.